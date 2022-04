Aperture straordinarie degli sportelli dell’Asl di Bari, nella Casa della Salute di via Cacudi al San Paolo per le richieste di esenzione. Le aperture sono previste giovedì 28 aprile e venerdì 29 aprile dalle 15 alle 18. A maggio invece ogni lunedì e giovedì dalle 15 alle 18.

“ Si ricorda – precisa la Asl di Bari – agli utenti che nelle sedi del distretto di Bari – dove non è possibile prevedere aperture straordinarie per le richieste di esenzione – è possibile comunque consegnare le richieste che vengono lavorate in back office. Il medico di Medicina generale le visualizza e gli utenti possono ritirare la copia cartacea nei 2-3 giorni successivi dalla consegna dell’istanza”.