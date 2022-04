È stato presentato stamattina, a Palazzo di Città, l’intervento di pulizia straordinaria che sabato 30 aprile interesserà lo specchio d’acqua del Porto vecchio e le relative aree a terra, promosso dalla Direzione marittima della Puglia Basilicata Jonica e Capitaneria di porto di Bari in collaborazione con il Comune di Bari, l’Amiu Puglia, la Bari Multiservizi e l’Arpa Puglia, con il coinvolgimento di numerose associazioni e circoli locali.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Bari Antonio Decaro, il direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, contrammiraglio Vincenzo Leone, il direttore di Arpa Puglia Vito Bruno, l’assessore comunale all’Ambiente Pietro Petruzzelli, il presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella e i rappresentanti delle associazioni coinvolte, che di seguito si elencano: WWF Levante Adriatico, associazione AMI, associazione D.I.RE ., Circolo della Vela Bari, Circolo Canottieri Barion, Legambiente Bari, Legambiente Polignano, a.s.d.

La scuola del mare Monopoli, Centro Sub Corato, Circolo Legambiente Hippocampus Polignano, Gruppo apneisti pesca apnea Bari, associazione Retake Bari, Club diving Delfino, Dive Log Tech & Poseidon technologies Bari, Club sommozzatori Bari, associazione I Custodi della Bellezza, associazione Fare verde Bari, coop. Fra gli addetti alla pesca.

Sabato prossimo, dalle ore 7 alle 14, squadre di sommozzatori, piccole imbarcazioni e volontari, coordinati dagli organizzatori, saranno impegnati nel recupero dei rifiuti in acqua e a terra e nella successiva differenziazione, per un corretto conferimento: le attività di pulizia inizieranno dal molo sant’Antonio per proseguire verso il Margherita e il circolo Barion. Alle 10.30, inoltre, un mezzo della Capitaneria di porto, con a bordo gli operatori del Centro recupero tartarughe marine del WWf di Molfetta, si allontanerà dalla costa per liberare in mare aperto due esemplari di tartaruga marina pronti per tornare in libertà.

“Desidero ringraziare la Direzione marittima della Capitaneria di Porto, nella persona del contrammiraglio Leone, per questa importante attività che avrà luogo in uno dei luoghi più belli della città, e al contempo uno dei più frequentati da baresi e turisti – ha esordito Antonio Decaro -. Sento di rivolgere un appello ai miei concittadini in vista del ritorno dei festeggiamenti di San Nicola che interesseranno quel tratto di lungomare: sarebbe bello se, in omaggio al nostro santo e nel rispetto del lavoro di tutte le persone che sabato saranno impegnate in questa attività di pulizia straordinaria, tutti ci impegnassimo a non sporcare la città e il nostro mare, che è una delle risorse più importanti che abbiamo e che ci stiamo impegnando a tutelare e valorizzare. Nelle prossime settimane saremo in tanti ad attraversare e a vivere quel tratto di lungomare e, come ci prendiamo cura della nostra casa e dei nostri beni, così è fondamentale che ci prendiamo cura anche del bene di tutti, cominciando oggi da una nuova consapevolezza che può fare la differenza per il futuro”.

