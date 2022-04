Dopo due anni di stop, si entra nel vivo dei festeggiamenti di San Nicola. In vista della riti tradizionali, dal 7 e al 9 maggio, oggi 28 aprile, è tornato il sorteggio dei due motopescherecci che ospiteranno il Quadro e la Statua del Santo.

Ad aggiudicarsi il sorteggio su tre partecipanti sono stati il “Giovanni Paolo II” della famiglia Palmieri che porterà il quadro il 7 maggio e “Santos” di De Giglio che porterà l’8 maggio la statua del Santo.

Poco dopo è iniziata la processione “in auto” della statua per le strade di Bari in un percorso da piazza San Nicola, seguendo queste tappe: largo Urbano II, lungomare Imperatore Augusto, corso Vittorio Emanuele (sosta Palazzo di Città), piazza Garibaldi (giro dell’intera Piazza), via San Francesco d’Assisi, Giardini d’Aragona, Corso Antonio de Tullio, lungomare Imperatore Augusto, largo Urbano II, piazza San Nicola.

