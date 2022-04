Il Comune di Bari, l’Acquedotto pugliese e l’Amiu Puglia hanno stipulato un accordo di coordinamento e collaborazione per l’ottimizzazione dei servizi di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale della città di Bari. Il documento, in sostanza, stabilisce quali siano le competenze di Aqp e quali quelle di Amiu Puglia in merito agli interventi per la lotta alle blatte, ai topi e alle zanzare, coordinati tra loro e mirati a colpire le zone e le infrastrutture in grado di attirare e accogliere la proliferazione di insetti o animali nocivi alla salute dell’uomo.

Le competenze di Amiu Puglia sono articolate nel trattamento antilarvale e adulticida delle zanzare e in particolare della zanzara tigre nonché degli altri insetti infestanti volanti e striscianti come blatte e altre, con attività di monitoraggio delle zone trattate; trattamento di derattizzazione; trattamento di disinfezione di porticati, scuole, zone infestate, locali pubblici indicati dall’Amministrazione. Gli interventi di disinfestazione vengono eseguiti con automezzi dotati di attrezzature per la nebulizzazione e lo spargimento dei prodotti, anche a largo raggio, per gli interventi in campo aperto, e secondo un calendario di trattamento per ciascuna zona della città.

Il servizio si avvale di 6 automezzi pick-up dotati di cannone diffusore e lance irroratrici e di 12 operatori specializzati all’uso dei prodotti che costituiscono 6 squadre operative indipendenti. Per gli interventi di deblattizzazione AMIU PUGLIA SPA ha competenza SOLO SULLA FOGNA BIANCA per cui interviene nelle reti comunali, nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali e, più in generale, sui suoli di proprietà comunale.

AQP è responsabile dell’esecuzione di due cicli di deblattizzazione sull’intera estensione della rete fognaria nera e del cosiddetto “sistema misto”. Amiu Puglia, per agevolare la cittadinanza, ha pianificato gli interventi seguendo il programma predisposto da AQP e qui di seguito riportato: Fesca – San Cataldo 19/04 – 25/04; San Paolo (1) 26/04 – 30/04; San Paolo (2) 01/05 – 04/05; Santo Spirito – San Pio 05/05 – 10/05; Palese 11/05 – 18/05; Torre a Mare 19/05 – 23/05; San Giorgio 24/05 – 30/05; Sant’Anna 31/05 – 04/06; Carbonara 05/06 – 12/06; Ceglie del Campo 13/06 – 19/06; Loseto 20/06 – 26/06; Zona Industriale 27/06 – 01/07; Stanic – Picone – Santa Caterina 02/07 – 08/07; Japigia 09/07 – 14/07; Madonella – Japigia 15/07 – 20/07; Libertà – Murat 21/07 – 26/07; Murat 27/07 – 03/08; Città vecchia 04/08 – 09/08; Picone – Poggiofranco 10/08 – 15/08; Poggiofranco – Carrassi 16/08 – 19/08; Carrassi – San Pasquale 20/08 – 26/08; San Pasquale – Carrassi 27/08 – 02/09.

