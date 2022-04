Terminata nella notte la pista ciclabile “light” sul lungomare Nazario Sauro. Dopo i lavori di rifacimento dell’asfalto il Comune ha provveduto a dotare, per la prima volta, il lungomare Nazario Sauro di un percorso ciclabile, in sede propria, sempre light (realizzabile con la sola segnaletica orizzontale), con il tracciamento di una linea continua o tratteggiata a 1,5 mt di distanza dal margine della corsia di destra in entrambi i sensi di marcia, corredata da pittogrammi.

Sono state così individuate le aree utilizzabili per la ciclabilità sebbene in modalità promiscua con il traffico veicolare.

In corso (sempre nella notte) anche il ripristino della pista in corso Vittorio Emanuele.

