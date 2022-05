Nuovo personale al Comune di Bari dopo i recenti concorsi. E nella giornata del primo maggio arrivano gli auguri di buon lavoro dell’assessore all’Istruzione, Paola Romano.

“Non c’è modo migliore di festeggiare la festa dei lavoratori che vedere al lavoro i nuovi assunti in Comune – scrive sui social – Antonella è una dei nuovi 4 cuochi dei nostri asili nido che questa settimana ha sottoscritto il contratto di lavoro con il comune di Bari.N ei precedenti 4 anni l’aumento dei nidi e il prolungamento del loro orario d’apertura sino alle ore 18 ha consentito l’assunzione di ben 96 figure di cui il 90% donne”.

“I servizi non sono solo diritti dei bambini, ma anche opportunità di lavoro e per questo in questi anni continueremo ad investire sui servizi per i più piccoli”, conclude.

