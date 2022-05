Un violento impatto tra una moto e un’auto si è verificato ieri sera in via Crispi, nelle vicinanze del ponte Adriatico di Bari. Ad avere la peggio è stato un motociclista 35enne ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha provocato ingenti danni ai veicoli coinvolti. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Locale, della Polizia di Stato e personale del 118 che ha prestato i soccorsi.

