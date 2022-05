Parte la festa di San Nicola e la polizia locale ha predisposto la consueta ordinanza con i divieti di sosta e di transito. Si comincia dal 5 maggio con le prove delle Frecce Tricolori: dalle 7 alle 18 è istituito il divieto di fermata dal corso Cavour al ponte Di Vagno. Dalle 15 alle 18 scatta il divieto di transito sullo stesso percorso, compreso le traverse tra il lungomare e via Dalmazia.

Il 6 maggio divieto di fermata sul lungomare Imperatore Augusto, Nazario Sauro fino alla sede dell’Inps e divieto di transito sulle stesse strade. Dalle 14 alle 24 divieto di fermata su corso Vittorio Emanuele e dalle 20 alle 24 divieto di transito sul corso per le prove della performance artistica sul Piccinni. Dalle 18 alle 24, per il passaggio della rievocazione dello sbarco e della consegna delle ossa di San Nicola divieto di transito dal molo di Sant’Antonio a piazza Mercantile fino alla Basilica.

Il 7 maggio è il giorno del corteo storico e scatta il divieto di transito nei vicoli del centro storico, sul lungomare Imperatore Augusto, in corso Vittorio Emanuele, sul lungomare Nazario Sauro e corso De Tullio. Saranno interessate dai divieti anche via San Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, tratto di via Napoli.

L’8 maggio divieto di fermata e di transito sempre su corso Vittorio Emanuele, lungomare Imperatore Augusto, lungomare Nazario Sauro. Dalle 13 alle 18 divieto di transito anche su via Dalmazia, lungomare Giovine, lungomare Di Cagno Abbrescia, corso Trieste, via Ballestrero, lungomare Perotti, ponte Garibaldi. L’accesso al sovrappasso, dal lato via Aristosseno con direzione verso il Lungomare, sarà consentito ai soli veicoli autorizzati che dovranno impegnare la via Dalmazia dal lato di via G.ppe Di Vagno, e accedere esclusivamente all’interno del Comando Regione Carabinieri “Puglia”.

Il 9 maggio divieto di fermata e di transito dalle 16 alle 24 in corso Vittorio Emanuele, lungomare Imperatore Augusto, lungomare Nazario Sauro.

D segnalare che dalle 8 del 7 maggio alle 24.00 del giorno 9 maggio 2022, viettao il transito ai veicoli con portata superiore a t. 3,5 all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina – via B. Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare A. Di Crollalanza – piazza IV Novembre – lung.re Imp. Augusto – corso sen. De Tullio – corso Vittorio Veneto.

