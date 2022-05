La richiesta di una maggiore sorveglianza nella città di Bari è un tema sempre aperto e che fa discutere giornalmente i cittadini baresi che richiedono a gran voce una maggiore tutela delle strade da parte dell’amministrazione. Questa volta a far richiesta di un sistema di videosorveglianza su piazza della Disfida di Barletta, nel quartiere Libertà, è Giuseppe Corcelli, consigliere Municipio 1.

“Credo a questo punto che sia arrivato il momento di installare il sistema di videosorveglianza non si può più aspettare. Il denaro pubblico deve essere tutelato” – scrive il consigliere sulla sue pagine Facebook – Piazza Disfida di Barletta, inaugurata il 16 settembre 2020 e riqualificata grazie a 650 mila euro finanziati nell’ambito del bando nazionale ‘periferie aperte’, continua ad essere ripetutamente deturpata. Alcuni residenti mi hanno segnalato che la pavimentazione ed i muri degli stabilì circostanti sono stati completamente vandalizzati con vernice nera, blu e rossa. Questa piazza non può e non deve essere terra di nessuno!”.

Molti sono i commenti dei cittadini che si dicono stanchi di questi atti di vandalismo, ma soprattutto molte sono le voci di chi si dichiara favorevole ad un maggiore controllo video delle strade.

Il sindaco Antonio Decaro, spiega però Corcelli, “ha garantito che saranno montate altre 400 telecamere su Bari (chiaramente anche su piazza disfida di Barletta), oltre già alle 600 presenti su tutta la città”.

(foto Facebook)

