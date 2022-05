Volontari di Retake, insieme a docenti e studenti, sono pronti a ripulire lo storico liceo scientifico Scacchi. “L’ingresso di corso Cavour – spiegano i volontari – è stato recentemente restaurato mentre la parte di via Melo è periodicamente e barbaramente vandalizzata. In tanti hanno frequentato il liceo e moltissimi baresi sono affezionati a questa struttura di fine ‘800. Adesso è arrivato il momento di prendersene cura e dare un segnale alla cittadinanza”.

L’evento è fissato per il 21 Maggio.

Il progetto è partito dagli insegnanti e da Retake in collaborazione con le istituzioni e la Soprintendenza. “Adesso tocca a noi – continuano i volontari – faremo partire un piccolo crowdfunding e delle attività di preparazione delle pareti. Proveremo a ripulire tutto il prospetto compreso il portone in metallo, in legno, la cassetta dei vigili del fuoco e tutto ciò che è stato danneggiato. Se volete aiutarci economicamente o fisicamente scrivete su retakebari2@gmail.com”.