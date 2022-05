Come ogni anno l’assessorato comunale al Welfare promuove una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini affinché nella loro dichiarazione dei redditi scelgano di destinare il 5×1000 al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune, puntando in questo caso sulla promozione della salute mentale e sul contrasto al disagio adolescenziale e giovanile, un fenomeno acuitosi nei due anni di emergenza sanitaria.

I giovanissimi sono infatti tra i soggetti più colpiti dal regime di restrizioni che hanno accompagnato il diffondersi della pandemia, con il risultato di una sensibile riduzione del benessere psicologico, sociale ed emotivo, in alcuni casi addirittura compromesso dalla dimensione di isolamento e confinamento vissuta tra le mura domestiche, come stanno a dimostrare i numerosi episodi di autolesionismo e le crescenti richieste di aiuto psicologico tra gli adolescenti.

“Il nostro obiettivo – sottolinea l’assessora al Welfare Francesca Bottalico – è quello di utilizzare le risorse del 5×1000 che i baresi sceglieranno di affidarci per arginare le conseguenze drammatiche subite in particolare da chi vive già in una condizione di disagio, creando e potenziando interventi, progettualità ed esperienze di promozione sociale che vedano destinatari i ragazzi e le ragazze della nostra città. Come accaduto negli anni scorsi, i fondi serviranno a finanziare avvisi pubblici destinati alle realtà dell’associazionismo e del terzo settore già impegnate sul fronte della promozione benessere psicologico, con una speciale attenzione alle fasce giovanili della popolazione”.

Si ricorda che la devoluzione del 5×1000 rappresenta un’opportunità in più per i cittadini (non è alternativa all’8×1000) che vogliano rafforzare le azioni di solidarietà contribuendo in prima persona al miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati dall’amministrazione comunale. Nella dichiarazione dei redditi i cittadini baresi potranno perciò scegliere di destinare il 5×1000 al Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza semplicemente barrando la casella corrispondente.

