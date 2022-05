Il mercato “Sant’Antonio” di piazza Balenzano e quello di San Girolamo sono le strutture più vuote: nel primo caso i box chiusi sono 56, nel secondo 27. Il Comune di Bari ha deciso di pubblicare un nuovo bando per assegnare tutti gli spazi rimasti nei mercati “Santa Chiara” a Japigia, “Madonna del Carmelo” in corso Mazzini, “San Girolamo” in strada San Girolamo, “Sant’Antonio” in piazza Balenzano, “San Pio da Pietralcina” in via Caldarola, “Santa Scolastica” in via G. Modugno, “San Marcello” in via Fortunato e “Fiori e Ceri” presso il cimitero di Bari, ingresso via Tommaso Fiore. Per un totale di 151 box.

Con il nuovo bando, l’amministrazione ha anche deciso di ampliare le possibilità di affidamento, aprendosi ad esempio alle associazioni onlus o alle fondazioni e enti benefici, limitatamente all’esercizio del commercio equo e solidale.

Dal bando restano esclusi due mercati, il “San Filippo Neri” di Carbonara e il “Don Bosco” della Manifattura. Qui sono previsti (ma in fase di progettazione) importanti interventi di riqualificazione, soprattutto nel Don Bosco dove dalla pavimentazione ai controsoffitti danneggiati fino ai box a pezzi, sono necessari importanti interventi di manutenzione straordinaria. I mercati resteranno comunque attivi durante i lavori: si procederà allo spostamento degli operatori da un’ala all’altra in base a dove si svolgeranno gli interventi.

