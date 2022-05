Ieri diversi cassonetti sono stati dati alle fiamme, in più punti del centro e di Madonnella. Con danni di centinaia di euro per le tasche di tutti i cittadini. Ora è caccia al responsabile o ai responsabili, anche visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non si esclude che si possa essere trattato di una stessa persona, considerando la presenza di più incendi nella stessa notte. I residenti chiedono “pene esemplari”. “Questi comportamenti – ci scrive un lettore – arrecano danni economici ma anche all’immagine della città”.

