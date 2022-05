Un cassonetto della carta è stato distrutto dalle fiamme questa sera in via Putignani, ad angolo con via Melo. Sul posto anche polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco. Pare che anche altri bidoni siano stati incendiati sempre in centro e a distanza di poco l’uno dall’altro. Saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile.

