Un incendio è divampato in una palazzina a Carbonara 2. Sarebbe stato un problema ad un forno a fare scoppiare il rogo che ha avvolto subito l’appartamento per poi diffondersi nell’edificio. I vigili del fuoco sul posto stanno mettendo in sicurezza la zona. Sarebbero due le famiglie intossicate.

