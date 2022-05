Giungerà domani 7 maggio nel porto di Bari Nave Ubaldo Diciotti (CP 941), unità d’altura del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera appartenente alla Classe “Dattilo”. L’unità ammiraglia della Guardia Costiera arriverà nel capoluogo pugliese per gli eventi celebrativi legati ai festeggiamenti di San Nicola. La nave è una Unità multiruolo, lunga 95 metri, equipaggiata per assolvere ad ogni compito di istituto del Corpo, dal soccorso in mare alla salvaguardia dell’ambiente Marino, dal contrasto alla pesca illegale fino alla lotta antincendio.

Dotata di moderni mezzi di scoperta e comunicazione che assicurano collegamenti anche ad ampissimo raggio, è dotata di quattro unità minori con propulsione ad idrogetto per consentire l’abbordaggio di piccole unità ed anche l’accesso in specchi acquei angusti. Dal varo dallo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia nel 2014 ha tratto in salvo 42265 vite umane in ben 310 eventi SAR (search and rescue). La nave, che prenderà parte alla manifestazione clou di domenica 8 maggio quando, prima del San Nicola Air Show, verrà effettuata una dimostrazione di soccorso in mare a cui prenderanno parte i mezzi aereonavali della Guardia Costiera e i mezzi aerei dell’Aeronautica militare, sarà anche a disposizione degli studenti delle scuole del centro storico che avranno la possibilità di effettuare, nella giornata di martedì 10 maggio, delle visite guidate a bordo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.