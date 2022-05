Una piccola imbarcazione ha simulato l’arrivo delle ossa di San Nicola al molo Sant’Antonio. La tre giorni dedicata al Santo di Myra è iniziata con un giorno di anticipo. Una delegazione di figuranti ha accolto le ossa del santo e – accompagnata dai presenti – ha percorso il tratto del lungomare fino a giungere in piazza Mercantile per poi percorrere strada Palazzo di Città, piazza San Marco e via del Carmine. La festa è iniziata. Bari è pronta a tre giorni fatti di riti religiosi che si intrecciano con tradizioni popolari in nome della fede verso il santo di Myra.

