Dopo la messa celebrata da monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, sì è svolto il tradizionale imbarco della statua in mare. Ad accoglierla fino a questa sera il motopeschereccio Santos sorteggiato in Basilica lo scorso 28 aprile. Sull’imbarcazione anche il sindaco Antonio Decaro come da tradizione.

La statua rientrerà in serata alle 20: sarà portata in processione fino a piazza del Ferrarese dove sarà sistemata sull’altare allestito. Successivamente si procederà con l’accensione delle luminarie. Alle 22 i fuochi d’artificio.Mentre nel pomeriggio alle 17 lo spettacolo delle Frecce Tricolori.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.