Tutto esaurito sul lungomare per lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Il maltempo non ha fermato migliaia di persone che si sono date appuntamento sul lungomare Nazario Sauro per assistere all’esibizione delle Frecce Tricolori nel cielo di Bari.

Lo spettacolo ha avuto inizio prima con il sorvolo dei velivoli di addestramento in dotazione all’Aero Club di Bari. A seguire si è tenuta una dimostrazione di soccorso in mare di un elicottero HH-139 dell’84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia, in collaborazione con i velivoli e le unità navali della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera. La manifestazione ha proseguito poi con una simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari.

Successivamente ci sono stati i sorvoli dei velivoli della linea addestrativa delle scuole di volo dell’Aeronautica Militare, dipendenti dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare con sede a Bari e dagli Stormi del territorio pugliese.

Ma è stata la pattuglia acrobatica nazionale ad attirare l’attenzione dei presenti con le esibizioni in cielo con i colori della bandiera italiana. A dirigere le manovre acrobatiche sarà il Comandante Tenente Colonnello Stefano Vit. Appena terminata l’esibizione è ricominciata la pioggia.

Frecce tricolori Frecce tricolori Frecce tricolori Frecce tricolori Frecce tricolori Frecce tricolori Frecce tricolori Frecce tricolori Frecce tricolori Prev 1 of 9 Next

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.