E’ stato abbandonato, privo di vita, in un cartone vicino ad un cassonetto e la sua foto ha fatto subito il giro del web scatenando il malessere dei cittadini baresi. Il cane si trovava nei pressi di Japigia, in via Toscanini, ed è stato subito soccorso. E’ privo di microchip e ha una ago cannula nella zampa.

Al momento non si conoscono altri dettagli, ma rimane solo lo sconcerto della popolazione barese. In tanti hanno inveito contro la mancanza di sentimenti e di cuore degli eventuali proprietari.

“È meglio se non parlo”, scrive una cittadina in post, “ma per favore se qualcuno riconosce questo cane, rintracciate il proprietario perché lasciarlo così, in una scatola, vicino a un cassonetto, è davvero assurdo! Si trova in via Toscanini, difronte ai palazzi nuovi”.

