Crollata la rete protettiva del campetto di calcio sulla Muraglia. La segnalazione è di Leonardo Rizzi. “E’ caduta la rete protettiva del campo da calcio sotto la Muraglia – scrive Rizzi – in compenso le luci non sono più accese di giorno”. Non è la prima volta che il campetto di calcio subisce atti di vandalismo e danni legati all’usura.

