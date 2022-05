Molti di noi, almeno una sola volta nella vita, hanno esclamato: “Bingo!”. La frase si usa principalmente quando scopriamo qualcosa o riusciamo in determinato intento, ma il tutto nasce dal famoso gioco. Il bingo è tra i giochi più amati e popolari in Italia. Come tantissimi altri titoli per i casinò, anch’esso può vantare una storia centenaria, che ha segnato un’epoca e ha fatto divertire milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Ovviamente è stato introdotto anche nei casinò online, venuti alla ribalta negli ultimi anni. Con l’avvento di internet, sono in molti a chiedersi qual è il miglior sito di bingo per giocare e divertirsi, mentre altri si chiedono se a differenza della versione fisica, la versione online risulta essere differente. In realtà le basi sono quasi le stesse, ma con più opzioni di gioco disponibili.

La storia del Bingo

Simile alla tombola, il Bingo fa la sua comparsa in Italia nel 16esimo secolo. Quindi parliamo di 500 anni fa. Inizialmente era popolare solo nel Bel Paese e prendeva il nome di “Del Lotto”. Con il tempo poi, si diffuse in tutta Europa, al punto che nel 1960, in Inghilterra, le estrazioni venivano fatte a livello nazionale. Il fascino del gioco si espanse a macchia d’olio, con il montepremi sempre più allettante. Con l’era del web, nei primi anni 2000 si assiste all’apparizione del bingo su internet, sicuramente un formato più semplice in quanto prevede estrazioni più semplici e frequenti, oltre alla possibilità di restare comodamente a casa.

Le regole

Le regole sono come quelle della tombola, con la differenza che è possibile vincere con la cinquina (5 numeri in fila) e il bingo (tutti i numeri sulle caselle). Viene da sé capire come la spiegazione del gioco risulti molto semplice. Ogni partecipante avrà una cartella con numeri divisi in righe e colonne. Successivamente chi gestisce il gioco farà uscire casualmente da una pallina numerata, o da un generatore di numeri, le cifre fortunate da andare a segnare sul tabellone. Ecco quindi che i giocatori dovranno segnare sulla propria scheda i numeri che corrispondono a quelli usciti. Vince chi per primo riesce a terminare tutta la scheda.

Ovviamente il famoso gioco ad estrazione può contare un numero elevato di varianti.

Bingo a 75 palline: la scheda è un 5X5, con 24 numeri e una casella vuota. Le palline sono 75 e gli schemi sono molti complessi. S

Bingo a 90 palline: In questo caso abbiamo una 9X3, ciò tre righe orizzontali e nove colonne. All’interno troviamo 15 numeri. In genere la fase di gioco è divisa in: prima segnare una riga, poi due, poi l’intera scheda.

Bingo a 30 palline: variante che prende il nome di “Speed Bingo2, si gioca con una 3X3. I numeri vengono chiamati velocemente e vince colui che trova tutti i nove numeri.

Il gioco viene gestito dall’ADM, agenzia dello Stato che regolamenta il gioco in Italia. Il Bingo, in particolare, a parte la versione online, si deve giocare in strutture autorizzate dal Governo.

