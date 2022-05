Doppio incidente sull’estramurale Capruzzi. E’ accaduto nel primo pomeriggio. Il primo riguarda uno scontro violento tra una bici elettrica e un’auto. Secondo una prima ricostruzione la bici si sarebbe scontrata frontalmente con l’auto che sopraggiungeva in senso opposto di marcia.

Trauma lacero contuso per il ciclista. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Bari dove saranno effettuati tutti i controlli necessari per verificare le condizioni di salute. Il ciclista al momento dell’impatto era cosciente. Nel frattempo, sulla stessa via, si è verificato un altro incidente: un’auto ha impattato una betoniera. Immediato l’intervento della Polizia Locale, adesso sul posto per le verifiche del caso.

