Attimi di panico in centro a Bari. E’ accaduto poco fa in via Davanzati, strada situata nelle vicinanze di piazza Umberto. Un uomo, secondo quanto ricostruito avrebbe improvvisamente iniziato a spaccare alcune bottiglie sul bancone della posta scatenando il panico tra le persone in coda e gli operatori presenti.

L’uomo è stato bloccato dalla polizia in corso Italia. Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere il gesto. Sul posto non si registrano feriti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.