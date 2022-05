Procedono i lavori sul lungomare in vista della stagione estiva. Questa mattina sono infatti iniziati i lavori di installazione dei due chioschi sul waterfront di San Girolamo, a nord e a sud della piastra sul mare. Sono stati affidati tramite bando dal Comune. Saranno dei punti ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande.

Ma non solo, oltre ai chioschi, sono in fase di installazione anche servizi igienici che prevedono anche il servizio doccia. A darne notizia, il sindaco di Bari, Antonio Decaro. “Oggi giornata di sopralluoghi in diretta, vi accompagno a vedere cosa sta accadendo – ha detto mostrando le immagini dei lavori sul lungomare – siamo a San Girolamo, sul waterfront, sono iniziati i lavori di installazione dei due chioschetti per la somministrazione di alimenti e bevande e per i due blocchi per bagni e docce” – ha sottolineato ricordando che al momento i blocchi sono temporanei, ma l’obiettivo è quello di renderli fissi.

“Stiamo per chiedere alla sovrintendenza l’autorizzazione affinché i blocchi e i chioschi possano restare tutto l’anno senza doverli montare e smontare – ha evidenziato – dall’altro lato invece c’è il chiosco. Ma non solo, stiamo facendo altri lavori, di fronte alla zona della piastra dove sono in fase di realizzazione i lavori per il parco giochi, le giostre che avevamo promesso ai bambini di questo quartiere. Ci stiamo preparando per il periodo estivo” – ha aggiunto.

Nella giornata di domani l’Amiu partirà con le procedure di pulizia del litorale da Nord a Sud di San Girolamo. “Toglieranno i tronchi, ma anche la plastica così da poter procedere con i lavori di rifacimento dei ciottoli e della sabbia” – ha detto mostrando i ciottoli che saranno stesi sulla zona”. Il sindaco ha poi ricordato che in tempi brevi ripartirà anche il bando per affidare i locali. “Quest’anno stranamente non abbiamo avuto richieste” – ha rimarcato .

“Tra qualche giorno – ha concluso il sindaco – inizieranno i lavori anche su lungomare di Palese e Santo Spirito a cominciare dalla demolizione di quel vecchio edificio per il quale finalmente abbiamo avuto l’autorizzazione per la demolizione” – ha sottolineato riferendosi all’ex Ancora di Palese. “Anche lì – ha detto infine – metteremo truck food per animare con musica, bevande e alimenti da poter acquistare nell’arco del periodo estivo” – ha concluso.

