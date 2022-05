Il meteo è stato poco clemente nel corso delle feste di San Nicola ed ha in qualche modo inciso sulla buona riuscita della sagra. Nonostante abbia retto e nonostante il programma della festa sia proceduto come da copione, il maltempo ha sicuramente influito sull’andamento economico delle attività di alcuni operatori del settore. Anche per il Villaggio del Gusto.

L’evento, sulla rotonda del lungomare, ha chiuso i battenti ieri, dopo 5 giorni di intenso lavoro. I protagonisti sono stati i birrifici artigianali pugliesi e gli operatori meridionali della cucina. Il programma ha incluso concerti di musica live, incontri con esperti e laboratori del gusto dove è stato possibile sperimentare la gastronomia locale.

“Abbiamo dovuto fare i conti con la mancanza del sole – spiega a Borderline24 Mimmo Loiacono, presidente dell’associazione De Gustibus Vitae, che ha promosso l’evento- In termini morali, è stato sicuramente un successo per tutti i 26 operatori. E’ stato bello ritornare, dopo due anni, a poter ricontrare la gente e presentare i prodotti. Dal punto di vista economico – precisa Loiacano – sicuramente il meteo non ci ha aiutato. Ma avevamo una utenza che aveva voglia di tornare a vivere, divertirsi e mangiare bene. Se tra sabato e domenica avessimo avuto un tempo migliore, sarebbe stato un successo garantito. Ma non ci lamentiamo, perché abbiamo lavorato tutti e bene in un clima sereno. Ci siamo divertiti”.

