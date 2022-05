“Bed&Breakfast a cielo aperto” in corso Benedetto Croce. È accaduto nella notte di ieri, protagonista un uomo che, secondo quanto ricostruito dai passanti, si è letteralmente addormentato su un divano letto pronto per essere smaltito dall’Amiu.

A segnalarlo a Borderline24 alcuni cittadini che non hanno resistito alla tentazione di scattare una foto per immortalare il momento. “È accaduto intorno alle quattro di notte – hanno raccontato – sono passati anche i camion dell’immondizia, ma non hanno potuto svuotare i bidoni perché c’era un uomo a dormire” – hanno sottolineato.

