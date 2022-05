Un piano biennale per riqualificare e sistemare strade e marciapiedi in aree sottoposte a vincolo culturale. E’ quanto deciso in giunta che, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, ha approvato il progetto preliminare dei lavori.

Si tratta, in particolare, di un accordo quadro nuovo per l’amministrazione comunale che, prima d’ora, non aveva mai approvato un programma di manutenzione straordinaria delle strade in zone tutelate da un punto di vista storico e paesaggistico. “Ciò significa che potremo disporre del lavoro di imprese che hanno già una certa esperienza di interventi in luoghi soggetti a vincolo – ha commentato Giuseppe Galasso – e che quindi ci consentirà di effettuare diverse lavorazioni, parziali o per intero, che rientrano in aree meritevoli di una certa attenzione. In questo modo, ad esempio, potremo intervenire con più semplicità nelle stradine di Bari vecchia o sulla piazza Umberto I a Carbonara, entrambi interventi in zone che hanno necessitato di autorizzazioni da parte della Soprintendenza anche solo per il rifacimento di un marciapiede o la realizzazione di interventi localizzati” – ha concluso.

Foto repertorio

