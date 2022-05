Nuova zona pedonale nel centro storico. Il Comune ha firmato una ordinanza con la quale si dà il via (dopo che saranno sistemati i cartelli) all’istituzione di una nuova zona pedonale in strada della Torretta, vico Maurelli, largo Maurelli, strada Santa Teresa dei Maschi e strada dè Gironda. L’obiettivo del Comune è di: ridurre il dominio dell’automobile sulle strade, recuperando spazio per la socialità; ridurre il traffico di attraversamento e attenuare l’effetto barriera del traffico motorizzato rispetto al movimento pedonale e ciclabile; ridurre il rumore, le vibrazioni e l’inquinamento atmosferico; garantire un ambiente più sicuro per i pedoni e i bambini e in genere agli utenti vulnerabili.

Per trenta giorni è istituita quindi l’area pedonale su Strada della Torretta, Vico Maurelli e Largo Maurelli, con transito consentito alle sole biciclette e l’area pedonale su Strada dè Gironda e Strada Santa Teresa dei Maschi, con transito regolamentato da un senso di marcia avente direzione da Strada San Benedetto a Strada Lamberti, limitato ai veicoli dei Carabinieri e delle Forze dell’Ordine, alle biciclette, ai ciclomotori e Motocicli.

Si potrà prevedere, dopo una prima fase sperimentale di trenta giorni dalla data d’apposizione della segnaletica stradale, al fine di delimitare le aree pedonali, l’installazione, previa ordinanza, di dissuasori mobili ai varchi individuati su:

c) Strada dè Gironda, all’intersezione con Strada San Benedetto;

d) Strada Santa Teresa dei Maschi, all’intersezione con Strada Lamberti;

e) Largo Maurelli, all’intersezione con Strada Lamberti.

Dissuasori fissi potranno invece essere sistemati su:

f) Strade Verrone, all’intersezione con Strada Santa Teresa dei Maschi;

g) Strada Incuria, all’intersezione con Strada Santa Teresa dei Maschi.

