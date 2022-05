Disagi al traffico in corso Alcide De Gasperi, in particolare all’altezza del circolo tennis, per via di un albero “su sede stradale”. A comunicarlo, con un messaggio sui social, è la Polizia Locale intervenuta sul posto. In corso le operazioni di rimozione dell’albero.

Notizia in aggiornamento…

Foto repertorio

