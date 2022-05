Va a farsi un bagno e le rubano le valigie dall’auto. E’ accaduto ieri in via Procaccia a Monopoli ad una residente che fortunatamente non aveva nulla di importante nelle valigie, ma solo abbigliamento.

Il furto è stato segnalato alle forze dell’ordine. In uno suo sfogo sui social la malcapitata spiega di avere fiducia nel ritrovare la refurtiva. A quanto pare sembra essere una ‘pratica’ particolarmente diffusa nella zona. Molti infatti sono i commenti di chi assicura di essere stati vittima di furti a Monopoli.

