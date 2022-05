A Terlizzi la polizia locale ha arrestato in flagranza di reato, lungo le complanari della strada provinciale 231, un 68enne originario di Mola di Bari con le accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

L’uomo è finito agli arresti domiciliari, considerato responsabile di aver accompagnare ogni giorno le prostitute da un noto hotel di Bari nelle zone del sesso a pagamento in periferia a Terlizzi, sulla ex strada 98. Alla persona arrestata sono stati sequestrati l’auto e il telefono cellulare utilizzati per porre in essere i reati in questione.

