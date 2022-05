Un incendio è divampato nella serata di domenica, intorno alle 21, in una fabbrica nella zona industriale di Bari, la OI Manufactoring, sulla provinciale Bari-Modugno-Toritto, tra la statale 96 e la 16.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate mentre lo stabilimento, che si occupa di lavorazione del vetro, era in attività: in corso di accertamento le cause. L’incendio è stato poi domato, intorno alle 23.39, dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre, due autobotti e un’autoscala. Non ci sono state conseguenze per le persone. Compiute le verifiche del caso, nello stabilimento proseguono le attività.

