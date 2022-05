Si illumina Castel del Monte per la sfilata che lo stilista Gucci ha scelto di organizzare in uno dei luoghi simbolo della Puglia. Manca solo qualche ora per uno degli eventi più attesi dell’anno: ‘Cosmogonie’, e già gli occhi sono bene aperti per catturare con uno scatto i vip che si susseguiranno nella serata. Intanto i Maneskin, la band italiana sulla cresta dell’onda internazionale da oltre un anno sono già a Trani. Lo ha rivelato una foto condivisa da Damiano Victoria, Thomas o Ethana. La band ha anche lanciato il nuovo singolo “Supermodel” con cui si esibirà all’after party che si svolgerà nell’area Montegusto, ai piedi del maniero di Federico II.

La maison ha creato un evento social su Facebook (https://facebook.com/events/s/gucci-cosmogonie-live/490429249492986/) grazie al quale la sfilata, che partirà alle 20, sarà visibile praticamente in tutto il mondo.

Cosmogonie (‘creazione del mondo’ in greco) porterà nella città federiciana numerosi vip, buyers e fashion blogger da tutto il pianeta. Oltre ai Maneskin, ospiti attesissimi per la sfilata, tra i personaggi famosi, oltre alla pugliese Anna Dello Russo, non c’è da escludere che possa partecipare l’attrice Elle Fanning, una delle testimonial di Gucci. Ma circolano voci anche sulla presenza super esclusiva di Lady Gaga e di Iggy Pop. C’è anche Alessandro Borghi. Il noto attore romano è giunto nel pomeriggio di domenica. Si aggiunge alla cantante Emma Marrone, all’attrice Benedetta Porcaroli e ad Alessandro Michele, direttore creativo proprio di Gucci. Entrambe, super amiche, hanno salutato i fan ieri a Molfetta per poi recarsi a cena a Polignano. L’evento sarà blindatissimo ed è praticamente impossibile accedere alle strade che portano al maniero nel raggio di circa 2 km.

in merito alla sfilata si dice soddisfatto Miche Emiliano: “Felici che Gucci abbia scelto la Puglia per mostrare al mondo la nuova collezione di Alessandro Michele, Cosmogonie, a Castel del Monte, scrigno di simboli e bellezza tra terra e cielo”.

