Continua a crescere la rete delle realtà culturali cittadine pronte ad aderire a “Bike to Art”, il programma di incentivazione all’uso della bicicletta lanciato nell’ambito del progetto MUVT IN BICI, che permette agli utenti registrati sulla piattaforma Pin Bike di guadagnare voucher elettronici da spendere nei cinema, teatri, musei e nel corso di eventi culturali in programma nella città di Bari.

Due, in particolare, le nuove realtà che hanno aderito al progetto. Si tratta del TPP – Teatro Pubblico Pugliese e del cinema “Il Piccolo” di Santo Spirito, che si aggiungono alle quattro già accreditate: Fondazione SAT per Maggio dell’infanzia, Cinema Galleria srl, Teatri di Bari (soc. Coop, Teatro Kismet) e Consorzio Idria scrl (Museo Civico). L’iniziativa prevede che gli utenti di MUVT IN BICI ricevano un messaggio tramite l’app con le informazioni relative alla partenza del conteggio dei chilometri legati al programma Bike to art; al raggiungimento delle soglie chilometriche previste, poi, il programma rilascia dei voucher da spendere presso le strutture aderenti o in occasione di eventi culturali accreditati al programma.

Invece, per quanto riguarda gli esercenti (nello specifico di cinema, teatri e musei) e gli organizzatori di pubblici spettacoli, eventi e manifestazioni culturali anche a carattere temporaneo, è sempre possibile inviare la propria adesione all’iniziativa, compilando e inviando i moduli indicati nell’avviso presenti a questo link.

