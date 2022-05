Autista perde il controllo dell’auto e prende in pieno il guardail. È accaduto poco fa nel Leccese, in particolare all’altezza dell’uscita 8/A in direzione Maglie, sulla tangenziale est.

L’auto ha percorso alcuni metri incastrata nella barriera di protezione. Alla guida un 50enne residente a Surbo, mancato di pochi centrimetri dal guardrail. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per tutti gli accertamenti.

Sul posto, immediato l’intervento del 118, ma anche degli agenti della municipale e dei vigili del fuoco che stanno effettuando i controlli per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Si registrano disagi al traffico.

Foto Polizia Locale Lecce

