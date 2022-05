“Abbiamo fatto la pista ciclabile ma non ci siamo messi d’accordo con l’Amiu”. Il tono sarcastico di un cittadino mette in risalto ancora una volta uno dei temi di attualità di Bari: quello della piste ciclabili. Il più delle volte si è parlato della loro pericolosità e della loro sicurezza. Questa volta in corso Vittorio Emanuele il percorso riservato è interrotto da una campana del vetro dell’Amiu, che ovviamente non ne consente l’utilizzo. Ma non è la prima volta. Oltre ai bidoni sulla pista i ciclisti incrociano monopattini abbandonati e anche auto in sosta.

(foto Facebook)

