Si è svolta questa mattina al Policlinico di Bari la Giornata mondiale dell’ipertensione, promossa dalla Società italiana dell’ipertensione arteriosa. “Noi come centro riconosciuto da questa società – ha detto il professore Pietro Nazzaro – abbiamo organizzato questa manifestazione al Policlinico offrendo la misurazione della pressione. L’obiettivo è di sensibilizzare la popolazione”. Il 30 per cento degli italiani soffre di questa patologia. “Il tema della giornata è misura e controlla la pressione per vivere più a lungo – spiega ancora il professore Nazzaro – in alcuni casi l’ipertensione potrebbe essere asintomatica per questo è importante un controllo costante”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.