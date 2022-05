Le rubano di giorno e di notte, dai garage o per strada, dalle cantine o nei cortili condominiali. Le rubano ovunque, soprattutto per strada. Alcune volte viene rimosso il sellino, qualche volta solo le ruote. Ai più sfortunati capita di non trovarla proprio più.

E’ una prassi così comune, che chi compra una bici nuova, ormai, lo fa spesso scegliendo i modelli meno costosi proprio per paura, o meglio quasi la certezza, che prima o poi gli sarà portata via.

“E’ una routine quotidiana ormai – spiega un cittadino che ha subito il furto della propria bicicletta per ben tre volte a Bari – L’ultima volta in pieno centro, in via Marchese di Montrone, durante orari diurni con passanti in giro per la città. Nonostante questo nessuno ha notato il furto”.

Si prediligono bici con catene sottili facili da manomettere. “Sulla stessa strada – continua il cittadino – ho ritrovato in pochi mesi almeno 5 catene tagliate. L’invito è di non lasciare più le biciclette legate con catene troppo sottili”.

La bicicletta del resto è una preda ideale: portarla via comporta pochissimi rischi a fronte di un’entrata di denaro contante praticamente certa, per quanto modesta. I furti di biciclette sono ormai un business in crescita esponenziale, anche online. “La gente sembra ormai abituata a questi avvenimenti e addirittura sa già dove andare a ricomprarsi la bicicletta rubata”.

