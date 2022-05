Hanno rotto il vetro dell’auto e hanno rubato tutto quello che era al suo interno. Ora il proprietario è alla ricerca almeno dei documenti presenti nel portafoglio che si trovava all’interno della vettura. Il furto è avvenuto in via Tommaso Fiore. Domenico Campanile cerca quindi supporto e aiuto dai social e tramite un post spiega l’avvenuto:

“Io e la mia ragazza abbiamo subito un furto dalla nostra auto in zona cimitero, via Tommaso Fiore. Hanno rubato uno zainetto nero con dentro dei portafogli, uno bianco e uno rosa entrambi di Carpisa. Dentro c’erano i documenti, compreso la patente. Hanno anche rubato il mio giubbotto colore verde fluo con dentro chiavi di casa e della mia auto e portafogli piccolo nero a pelle di serpente con dentro lo stesso documenti e patente. Dato che entrambi non avevamo contanti o altro, sicuramente, chi ha rubato avrà buttato tutto per strada. Se per caso vi capita di vedere almeno uno di questi accessori, di contattarmi in privato o portarteli alla polizia”.

Tanti i commenti di chi conforta il malcapitato, ma soprattutto tanti sono i baresi che lamentano i continui furti che avvengono nella città.

(foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.