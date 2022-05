A partire da mercoledì 18 maggio (sino a nuove disposizioni), alcune corse della linea 16 effettueranno alcune variazioni di percorso. È quanto deciso dall’Amtab in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Nello specifico, in direzione Piazza Moro: i bus in partenza dall’aeroporto raggiungeranno la rotatoria di via D’Annunzio, effettueranno l’inversione di marcia e ritorneranno sulla stessa via, con ripresa del percorso ordinario (non transitando in via Macchie). In direzione viale Ferrari – Aeroporto, i bus effettueranno il percorso ordinario.

Le partenze dall’aeroporto interessate dalla variazione di cui sopra sono le seguenti: 04:55,

06:05, 07:55, 09:45, 11:35, 13:25, 15:10, 16:55, 18:45, 20:30, 22:10 e il bus sarà identificato dalla dicitura “Questa corsa non transita da via Macchie”.

