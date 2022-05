Il governatore della Puglia Michele Emiliano ha pubblicato un video del concerto dei Maneskin sul palco dell’after party che si è svolto ai piedi di Castel del Monte, dopo la sfilata di Gucci. La band, ospite di punta dell’evento e di rientro dall’Eurovision, si è esibita con il nuovo singolo ‘Supermodel’.

Prima del concerto i Maneskin erano in prima fila al fashion show con un total look Gucci. La band di Viktoria, Thomas, Damiano ed Ethanha ha anche posato in un selfie di rito condiviso su Instagram prima della sfilata.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.