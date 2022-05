Precipita da un ponteggio, grave un muratore 30enne. È accaduto in mattinata nel Foggiano, in particolare a Zapponeta. L’uomo, di origini romene, è caduto da un’altezza di tre metri. Subito dopo la caduta è stato immediatamente soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, a Foggia.

Attualmente il 30enne è ricoverato in prognosi riservata. Diversi i traumi e le fratture riportate dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza (Spesal) dell’Asl per verificare la posizione lavorativa dell’uomo.

