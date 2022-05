Apre domani la spiaggia di Torre Quetta mentre sabato 21 maggio è in programma una grande festa di inaugurazione.

In 20 giorni dalla consegna delle chiavi, l’ATI Torre Quetta ha reso possibile l’accessibilità dell’area, l’attivazione dei servizi igienici e dei parcheggi e le prime aperture dei chioschi di ristorazione che avverranno in modo progressivo a partire dal 19 maggio, entrando a pieno regime entro il weekend.

Il nuovo corso di Torre Quetta si svilupperà su tre assi portanti: food, sport ed eventi. Sabato 21 maggio è in programma l’inaugurazione ufficiale: la giornata sarà caratterizzata da una grande festa-evento gratuita, a partire dalle 10 di mattina che durerà fino a notte.

Previsti spettacoli, animazione, laboratori per i bambini, attività per le famiglie, musica e tanto sport. Nel Torre Quetta – First Day saranno coinvolte associazioni sportive e culturali locali e tanti artisti del territorio. Il programma completo, insieme a tante novità in vista della stagione estiva, verrà comunicato nei prossimi giorni. (Foto facebook)

