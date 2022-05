Tragico incidente in un asilo dell’Aquila. Un gruppo di bambini tra i 3 e i 5 anni, che stava giocando nel giardino dell’asilo, è stato investito da un’auto che ha sfondato la recinzione esterna ed è piombata sui piccoli. Uno di loro, di appena 4 anni è morto, mentre altri 3 sono rimasti feriti.

L’incidente è avvenuto alla scuola Pile Primo Maggio che comprende un asilo e una materna e si trova in via Salaria Antica Est, nell’immediata periferia de L’Aquila. L’auto era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. Pare che l’auto sarebbe di una mamma che era andata a prendere il figlio all’asilo, lasciando l’altro bambino di otto anni nella vettura.

