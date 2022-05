Ancora rallentamenti sulla Statale 16 dopo una mattinata di rallentamenti. L’ennesimo incidente ha provocato rallentamenti in direzione nord all’altezza dell’uscita di Palese. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente e non è chiaro se ci siano feriti. Lunghe file di auto hanno però paralizzato il traffico. Sul posto le forze di polizia per i rilievi del caso.

(Foto repertorio)

