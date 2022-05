Si terrà questa sera, in piazza Paradiso, una commemorazione per le vittime della tragedia avvenuta ieri a circa 50 miglia al traverso del porto di Bari, durante il quale almeno due persone sono morte e altre tre risultano disperse dopo l’incidente del rimorchiatore affondato.

Tommaso Minervini, il sindaco di Molfetta, invita tutti i suoi concittadini per commemorare collettivamente “in forma pubblica i nostri lavoratori del mare, mobilitando tutta la nostra comunità. Non bisogna rimanere inermi e chiudersi in casa in maniera passiva, ma, come abbiamo sempre fatto nei momenti di grande difficoltà, dobbiamo dare prova di una sentita partecipazione corale per esprimere il nostro dolore, ma soprattutto per alimentare la speranza. La mia è una chiamata alla partecipazione popolare – precisa il sindaco – perché occorre reagire tutti insieme, mobilitandoci attivamente per la sicurezza sul lavoro. La nostra riflessione, il nostro impegno è quello di cercare di fare ancora di più in termini di sicurezza e prevenzione per evitare che in futuro si ripetano tragedie di questo tipo. Rinnovo il mio invito alla partecipazione attiva di tutti, ci vediamo stasera in piazza”.

Il sindaco ha precisato di essere “in costante contatto con l’Ammiraglio Leone di Bari che sta seguendo le operazioni in mare. Mi ha appena informato che la Capitaneria è ancora impegnata nella ricerca dei due dispersi”. Mauro Mongelli, uno dei due componenti dell’equipaggio del rimorchiatore e ancora disperso, sarebbe dovuto rientrare a casa in occasione del matrimonio della figlia previsto per i primi di giugno.

