Una giornata dedicata ai più bisognosi, è quanto accadrà a partire dalle 20 in poi, alla parrocchia San Giuseppe dove saranno inaugurati i nuovi locali della Caritas parrocchiale.

In particolare, in serata, si terrà una celebrazione eucaristica in occasione del 34esimo anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco Don Tino Lucariello. Subito dopo seguirà un momento di preghiera con la benedizione dei nuovi locali. La struttura, adiacente alla parrocchia, continuerà ad offrire nei nuovi locali servizio gratuito grazie al supporto dei volontari. L’obiettivo è quello di aiutare le oltre 100 famiglie bisognose del quartiere Madonnella, ma non solo.

“Nel nostro piccolo – hanno dichiarato i volontari – cercheremo di aiutare tutti quanti. Un ringraziamento sia al Comune di Bari che per il progetto, intitolato “Azioni di contrasto alla grave marginalità adulta” ci ha fornito dei fondi per gli aiuti alle famiglie bisognose, sia al Banco Alimentare che ci fornisce i generi alimentari per soddisfare le necessità delle famiglie” – hanno concluso.

