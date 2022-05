Aperta inchiesta dalla procura di Trani, a carico di ignoti, per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo sull’incidente di questa mattina tra due mezzi ultraleggeri che ha causato la morte di due persone, marito e moglie, originari di Ravenna e residenti a Bologna.

I due ultraleggeri erano partiti da San Giovanni Rotondo (Foggia), in contrada Macerone ed erano diretti a Lecce. Durante il volo si sarebbero tamponati: uno dei due velivoli è riuscito in un atterraggio di emergenza nei pressi del casello di Trani della A14, l’altro è precipitato nelle campagne tranesi in contrada Casalicchio.

L’altro pilota è ricoverato all’ospedale “Bonomo” di Andria, ma non risulta in pericolo di vita. Sui corpi dei coniugi sarà eseguita l’autopsia. I due ultraleggeri sono stati sequestrati.

