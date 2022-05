È stato dimesso dall’ospedale, Vincenzo Rosei, il pilota 57enne del ravvenate, superstite dell’incidente aereo che si è verificato nella mattinata di ieri, tra due velivoli superleggeri fra Trani e Corato.

Il pilota, che ha riportato diverse fratture durante le manovre per l’atterraggio di emergenza che gli ha salvato la vita, è stato già ascoltato dagli inquirenti in merito a quanto accaduto nel corso dell’incidente. All’interno della perizia tecnica riguardante i due aeromobili, entrambi sequestrati e collocati nella sede di una ditta di soccorso stradale di Corato, emergeranno ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto. Nei prossimi giorni, in particolare non appena saranno conferiti gli incarichi dalla Procura che indaga per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo, saranno effettuati anche gli esami autoptici sui corpi delle vittime.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, i due velivoli, decollati da un’aviosuperficie di San Giovanni Rotondo (nel foggiano), sarebbero entrati in contatto all’altezza di contrada Casalicchio, al confine fra i comuni di Trani e Corato, precipitando poi al suolo. Nell’impatto hanno perso la vita due coniugi bolognesi di 71 e 69 anni.

Foto repertorio

